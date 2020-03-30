«Ак Барс» вновь проиграл «Салавату Юлаеву» в виртуальном плей-офф КХЛ

«Ак Барс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» во втором матче серии виртуального плей-офф КХЛ.

По итогам голосования, который проводился в аккаунтах в социальных сетях лиги, казанские болельщики набрали на 11 983 голосов меньше, чем поклонники уфимской команды. Это на 5 тысяч больше, чем в первом матче между этими командами.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Салавата Юлаева». В другой встрече дня болельщики «Динамо» были активнее фанатов ЦСКА и сравняли счет в серии — 1:1. 31 марта состоятся третьи матчи серий.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

Ожидается, что в соцсетях лиги каждодневно будут проходить матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.



