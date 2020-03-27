«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче серии виртуального плей-офф КХЛ

«Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче серии виртуального плей-офф КХЛ.

По итогам голосования, который проводился в аккаунтах в социальных сетях лиги, казанские болельщики набрали на 6 181 голосов меньше, чем поклонники уфимской команды.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Салавата Юлаева». В другой встрече дня болельщики ЦСКА оказались активнее фанатов московского «Динамо». 29 марта состоятся вторые матчи серий.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

Ожидается, что в соцсетях лиги каждодневно будут проходить матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.