«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче серии виртуального плей-офф КХЛ
«Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче серии виртуального плей-офф КХЛ.
По итогам голосования, который проводился в аккаунтах в социальных сетях лиги, казанские болельщики набрали на 6 181 голосов меньше, чем поклонники уфимской команды.
Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Салавата Юлаева». В другой встрече дня болельщики ЦСКА оказались активнее фанатов московского «Динамо». 29 марта состоятся вторые матчи серий.
Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.
Ожидается, что в соцсетях лиги каждодневно будут проходить матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.
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.@hccska и @hcsalavat набрали больше голосов болельщиков в ВК, Twitter, Одноклассниках, сторис Instagram и выиграли первые «матчи» виртуального плей-офф! #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/oYN1VIBvbl— КХЛ (@khl) March 27, 2020
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