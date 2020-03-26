Победителя в серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и розыгрыше Кубка Гагарина определят болельщики

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустит виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

Ожидается, что в соцсетях лиги каждодневно будут проходить матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.

Каждая серия плей-офф будет длиться до четырех побед одной из команд, сами игры, голосование болельщиков, планируется сделать 12-часовыми, с 8 утра до 20 вечера.

Матчи между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» будут проходить по нечетным дням календаря. Виртуальный плей-офф стартует 27 марта.

Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.