Эксперты назвали самые популярные фильмы у россиян в период пандемии
Портал Film Pro составил топ-10 самых популярных фильмов у россиян в период пандемии. Список составлен на основе данных онлайн-платформ Wink, Ivi, Megogo, Okko, «КиноПоиск HD», Tvzavr, Google Play и iTunes.
На первом месте идет фильм «Джуманджи: новый уровень». Вторую строчку заняло «Заражение». Тройку замыкают «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
В десятку также вошли «Достать ножи», «Джокер», «Ford против Ferrari», «Холодное сердце — 2», «Малефисента — 2», «Холоп» и «1917».
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