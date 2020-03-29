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Эксперты назвали самые популярные фильмы у россиян в период пандемии

04:37, 29.03.2020
Эксперты назвали самые популярные фильмы у россиян в период пандемии
Фото: youtube.com

Портал Film Pro составил топ-10 самых популярных фильмов у россиян в период пандемии. Список составлен на основе данных онлайн-платформ Wink, Ivi, Megogo, Okko, «КиноПоиск HD», Tvzavr, Google Play и iTunes.

На первом месте идет фильм «Джуманджи: новый уровень». Вторую строчку заняло «Заражение». Тройку замыкают «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

В десятку также вошли «Достать ножи», «Джокер», «Ford против Ferrari», «Холодное сердце — 2», «Малефисента — 2», «Холоп» и «1917».

Ранее «Реальное время» опубликовало полную афишу онлайн-мероприятий в Татарстане.

ОбществоКультура
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