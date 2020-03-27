Полная афиша онлайн-мероприятий: скучно не будет

Фото: Максим Платонов

Минниханов анонсировал сезон онлайн-трансляций у себя в «Инстаграме»

Сегодня в аккаунте президента Татарстана в «Инстаграме» появилось видео с анонсом сезона онлайн-трансляций театра им. Г. Камала. «Театры и музеи тоже онлайн. Дома не будет скучно», — пишет Рустам Минниханов.



И действительно, учреждения культуры Татарстана придумали, чем занять жителей республики до середины апреля, да так, что никому не нужно будет выходить из дома. В списке трансляций — живые и давно записанные концерты онлайн, видеоэкскурсии по музеям республики, «культурные» флешмобы и записи спектаклей ведущих театров Татарстана.

Таким образом Татарстан подхватил мировой тренд, который начали ведущие зарубежные и отечественные концертные залы, театральные коллективы и исполнители.

В списке трансляций — живые и давно записанные концерты онлайн, видеоэкскурсии по музеям республики. Фото Максима Платонова

«Инстаграм»: теперь не только еда и коты

Татарская государственная филармония намерена регулярно транслировать записи самых значимых концертов разных лет. Увидеть их можно будет на YouTube-канале филармонии и на сайте радио «Орфей».

Театр имени Галиаскара Камала намерен не только выкладывать записи, но и вести прямые трансляции спектаклей в «Инстаграме», на YouTube-канале и на сайте театра.

Татарский ТЮЗ имени Кариева тоже намерен проводить стримы спектаклей (без зрителей), а дополнит он свою «удаленную» программу проектом «Тылсым», в котором актеры читают народные и авторские сказки.

Казанский ТЮЗ выложит ссылки на свой видеоархив и дополнит их онлайн-читками пьес, которые будут транслироваться в «Инстаграм-сториз».

«Татаркино» будет транслировать фильмы из архивов и устраивать обсуждения кино в социальных сетях.

В тренде и нацмузей Татарстана: запланированы несколько проектов, в том числе по темам 100-летия ТАССР и 75-летия Победы.

ГМИИ РТ на своем сайте выложит видеоэкскурсии и проведет онлайн-олимпиаду. Виртуальные экскурсии предлагает и музей-заповедник «Казанский Кремль». Музей Тукая намерен открыть две выставки и транслировать церемонии в Instagram.



Дом дружбы народов РТ планирует предоставить доступ к образовательным программам для дошкольников через соцсети и WhatsApp.

Полная афиша для культурного татарстанца

Информации о мероприятиях, проводимых до 15 апреля 2020 года в дистанционном режиме

Наименование учреждения Наименование мероприятия Дата проведения Формат проведения ГБУК РТ «Татарская государственная филармония им. Г. Тукая» Концерт ГОНИ РТ, посвященный 85-летию Народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Международный фестиваль искусств «Филармониада». 05.12.2014 г. 23.03.20 Трансляция на официальном сайте Татарской филармонии им. Г. Тукая, трансляция на YouTube-канале филармонии, трансляция на сайте радио «Орфей» «Навстречу 100-летию со дня рождения!» Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Зельдин. 08.12.2014 г. 25.03.20 Концерт мастеров искусств тюркского мира «Тюрксой». Международный фестиваль искусств «Филармониада». 13.12.2014 г. 27.03.20 Международный фестиваль искусств «Филармониада». 2011 г. 30.03.20 Международный фестиваль искусств «Филармониада». Посвящается 90-летию народного артиста СССР Рустема Яхина. 2011 г. 01.04.20 Фестиваль «Джазовая Казань». «Нью-Йорк войсес» и ФДО РТ. 09.10.2014 г. 03.04.20 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева. 01.10.2017 г. 05.04.20 Ришар Гальяно и ГОНИ РТ. 12.02.2019 г. 07.04.20 Юбилей А. Файзрахманова. 25.04.2015 г. 10.04.20 Концерт ГАФМ. «Гэрэбэ». 06.11.2016 г. 11.04.20 ФМЛЛ и Галич. (С. Есенин). 18.11.2017 г. 13.04.20 Бал поэтов. ФМЛЛ (Лермонтов). 09.10.2016 г. 15.04.20 Государственный оркестр народных инструмент и Владислав Косарев. 2014 г. 31.03.20 Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ. Детский концерт. 2015 г. 02.04.20 Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ 09.04.20 ГБУК РТ «Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева» Концерт «Иоганн Себастьян Бах. Пять органных токкат и хоральные прелюдии» 27.03.20 Онлайн-трансляция на YouTube-канале и на сайте gbkz-rt.ru ГАУК РТ «Ансамбль песни и танца «Агидель» Показ новой концертной программы 22.03.20 На телевизионном канале «Майдан» ГБУ «Татарский государственный академический театр им. Г. Камала» Видеозапись концертов прошлых лет 31.03.20 В официальной группе «ВКонтакте», на YouTube-канале Фанис Зиганшин 26.03.20 Прямой эфир в «Инстаграме» «Тантана» 27.03.20 Прямой эфир, YouTube-канал Ильнур Закиров 31.03.20 Прямой эфир в «Инстаграме» Онлайн-чтения пьес 30.03.20 - 15.04.20 Онлайн-трансляция на YouTube-канале Ляйсан Файзуллина 2.04.20 Прямой эфир в «Инстаграме» Алмаз Сабирзянов 7.04.20 Прямой эфир в «Инстаграме» Спектакль «Мэхэббэт ФМ» 8.04.20 Онлайн-трансляция на сайте Спектакль «Угасшие звезды» 9.04.20 Онлайн-трансляция на сайте Гузель Гюльвердиева 9.04.20 Прямой эфир в «Инстаграме» Спектакль «Зятья Гэргэри» 10.04.20 Онлайн-трансляция на сайте Спектакль «Вызывали?» 11.04.20 Онлайн-трансляция на сайте Артур Шайдуллин 14.04.20 Прямой эфир в «Инстаграме» Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева Архивные спектакли театра: «Зимняя сказка» (Ш. Фархутдинов) «Приключения Ак Барса» (Х. Ибрагим) «Как стать миллионером?» (М. Гилязов) 31.03.20 2.02.20 7.04.20 YouTube-канал театра Проект «Тылсым»: с 30 марта каждую среду и субботу актеры театра читают татарские народные, авторские, а также сказки народов мира С 30 марта каждую среду и субботу Онлайн-трансляция спектаклей: «Необыкновенные ичиги» «Шай-бу! Шай-бу» «Сказки Хикмета» 8.04.2020 11.04.2020 15.04.2020 Татарский государственный театр кукол «Экият» Показ видеозаписи архивного спектакля «Абай-бабай аланы» (Поляна Абай-бабая) (Р.Харис) 24.03.2020 YouTube-канал, анонс в соцсетях Показ видеозаписи архивного спектакля «Приключения Колобка» (инсц. В. Фечина) 25.03.2020 Показ видеозаписи архивного спектакля «Жылантау» («Змеиная гора», Т. Миннуллин) 30.03.2020 Показ видеозаписи архивного спектакля «Рамаяна» (Л. Кожевников) 31.03.2020 ГБУ «Казанский театр юного зрителя» Проект «Театр дома» Ссылки на видеозаписи архивных спектаклей Казанского ТЮЗа. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 16+. Режиссер Г. Цхвирава «Очень простая история» 12+. Режиссер В. Чигишев «Сказка про Стеклянного человечка» 6+. Режиссер Е. Казанцев «Пчелка Нечкебиль» 6+. Режиссер В. Чигишев «Продавец дождя» 12+. Режиссер Р. Ерыгин Старт – 24 марта 2020 г. Спектакли Сайт театра, YouTube, Instagram, «ВКонтакте», Facebook Онлайн-читка пьес артистами театра, «Сказки на ночь» Онлайн чтение для детей 0+ 25.03.2020 – 15.04.2020 Instagram-stories ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина» #Тинчурин_ча 01.04.2020 Онлайн-трансляции в соцсети «Театр тарихы» 08.04.2020 Еженедельная выкладка архива спектаклей на YouTube-канале «Театр командасы» 15.04.2020 Еженедельное знакомство с командой театра в соцсетях ГАУК РТ «Атнинский татарский государственный драматический театр им. Г. Тукая» Туфан Миңнуллин «Мулла» 19.03.20 Онлайн-трансляция на YouTube-канале М. Метерлинк «Бәхет кошы» 25.03.20 Онлайн-трансляция на YouTube-канале С. Шакуров «Туган туфрак» 25.03.20 Онлайн-трансляция на YouTube-канале ГАУК РТ Альметьевский татарский государственный драматический театр Прощание со сценой (начало ремонта) 25.03 в 11.00 Прямой эфир в Instagram Показ спектаклей из архива (уточняется) 01.04, 15.04 в 18.00 Официальный сайт театра http://almetteatr.ru/ Новый проект с актерами «Үзем турында үзем» апрель YouTube-канал, соцсети ГАУК РТ «Набережночелнинский государственный татарский драматический театр» Размещение видеозаписей архивных спектаклей театра, Мастер-классы онлайн (по вокалу, по сценической речи, по актерскому мастерству, по хореографии) 27.03.20 - 15.04.20 Размещение в социальных сетях: https://vk.com/chelnyteatr https://instagram.com/chelnyteatr ГБУК РТ «Татаркино» Онлайн-обсуждения фильмов, вебинары со студентами Казанского государственного института культуры с 1.04.20 Онлайн-трансляция на YouTube-канале с анонсированием в социальных сетях «Татаркино» Трансляция фильмов из архива ГБУК РТ «Татаркино» Постоянно К 75-летию Великой Победы: презентация фильмов о войне, снятых в Татарстане с 6.04.20 К 100-летию ТАССР: презентация фильмов татарстанских кинематографистов с 6.04.20 ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» Интернет-акция «Музейная Азбука» 23, 26, 30 марта; 2, 6, 9 и 13 апреля Социальные сети (Facebook, «ВКонтакте», Instagram), официальный сайт музея Сюжеты из цикла «Один день – один экспонат» 24, 28, 31 марта; 2, 4, 7, 11, 14 апреля Онлайн-проект «Открывая мир истории» 26 марта, 2, 9, 16 апреля К 125-летию музея. Проект «Коллекционеры и коллекции» о самых значимых экспонатах из фондов Национального музея РТ 27 марта, 3 и 10 апреля 5 апреля в день 125-летия Национального музея РТ: демонстрация виртуальной выставки из цикла «100 имен 100-летию ТАССР», посвященной основателю музея А.Ф. Лихачеву 1 -5 апреля Расскажем об экспонатах, связанных с темой Великой Отечественной войны и героях Победы. В прямом эфире покажем музейные занятия «Что носили, чем сражались», «Форма и снаряжение советского солдата» 3, 10 апреля Межмузейная акция «Полководцы Победы», в которой мы познакомим с командующими фронтами и армиями – участниками Сталинградской битвы, которые внесли весомый вклад в победу над фашистской Германией и ее союзниками 11 - 15 апреля Акция «Письма Победы» в социальных сетях и на сайте 27 марта, 3, 10 апреля К 100-летию ТАССР: цикл выставок «100 имен к 100-летию ТАССР», рассказывающих о значимых событиях и именах нашей республики (в социальных сетях и на сайте музея 24, 31 марта; 7 и 14 апреля Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан Виртуальные выставки, видео-экскурсии, онлайн-олимпиада «Мир музея». Для учащихся, занимающихся по музейно-образовательной программе «Здравствуй, музей!». ГРМ и ГМИИ РТ 27.03.20 - 15.04.20 https://izo-museum.ru/hazine/vyistavki-i-sobyitiya/mifologiya--evropeyskoe-iskusstvo-XVI-nachala-XIX-vv.-jivopis-grafika-iz-sobraniy-gmii-rt Музей-заповедник «Казанский Кремль» Онлайн-экскурсии по экспозициям 26.03.20 - 15.04.20 Instagram https://www.instagram.com/kazan_kremlin/ VK https://vk.com/kazan_kremlin ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Видеоэкскурсии по экспозициям музейно-выставочных объектов ЕГМЗ: 1. Дом-музей И.И. Шишкин; 2. Музей-усадьба Н.А. Дуровой; 3. Дом памяти и Литературный музей М.И. Цветаевой; 4. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева 5. Музей истории города; 6. Музей Памяти; 7. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства; 8. Выставочный зал; 9. Музей современного этноискусства С 25 марта 2020 года (круглосуточно) Видеоролики на YouTube-канале ЕГМЗ Виртуальный тур 360° по Елабуге и музейно-выставочным объектам ЕГМЗ круглосуточно Официальный сайт ЕГМЗ elabuga.com ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» Цикл видеоэкскурсий «История одного экспоната» 21.03.20 23.03.20 27.03.20 31.03.20 04.04.20 08.04.20 12.04.20 15.04.20 Онлайн-трансляция на YouTube, Instagram, ВК ГБУ «Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан» «Утлы дуга көрәшчесе». Выставка, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Нигматуллину Зиннатулле, участнику Курской битвы 10.04.20 На официальном сайте и в соцсетях ГБУК «Музей имени Галии Кайбицкой» Видеоэкскурсия по музею 01.04.20 Онлайн-трансляция в Instagram Видеоролик о деятельности музея 25.03.20 Instagram-канал Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая «В мире сказок Тукая» (открытие книжной выставки из собственных фондов ко Дню детской книги в рамках проекта «Культурный дневник школьника») 02.04.20 Онлайн-трансляция открытия выставки в Instagram «Тукай белән хушлашу» (открытие фотовыставки из собственных фондов ко дню смерти великого поэта Габдуллы Тукая (1913) 15.04.20 Онлайн-трансляция открытия выставки в Instagram ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» Интернет-трансляция с рекомендациями по профилактике различных заболеваний, онлайн-беседы с презентациями 1.04.2020 - 15.04.2020 https://vk.com/rdbrt https://www.instagram.com/rdb_rt/ https://www.instagram.com/family.hours.rdb/ сайт http://rdb.tatar/ru/ ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» «Спроси библиотекаря» Ежедневно Ответы на запросы пользователей через виртуальную справочную службу на веб-сайте библиотеки: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/virtual.htm и портале НЭБ РТ: https://kitap.tatar.ru/ru/ask_librarian/ «Электронный каталог» Ежедневно Предоставление информации о составе фонда через электронный каталог на веб-сайте библиотеки: http://85.233.77.7/001.htm и портале НЭБ РТ: https://kitap.tatar.ru/ru/ssearch/ecatalog/ Справочно-информационные ресурсы Ежедневно Онлайн-доступ к справочным информационным ресурсам библиотеки на веб-сайте НБ РТ: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/info_resources.htm «Электронные коллекции» Ежедневно Удаленный просмотр оцифрованных изданий из фонда НБ РТ в рамках авторского права портале НЭБ РТ: https://kitap.tatar.ru/ru/ssearch/ecollection/ ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» Проведение литературных чтений 19.03.20 – 15.04.20 Студийная трансляция (прямой эфир ) на радиоузле предприятия ООО «Елабуга УкупрПласт» ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» Выдача литературы Возврат литературы до 15.04.20 Заказ принимается через сайт, выдача и возврат - через специальные ячейки Информация о составе фонда РЮБ постоянно предоставляется через электронный каталог Электронная доставка документов - удаленное выполнение библиографических справок, возможность получения электронной копии печатных документов из фонда нашей библиотеки до 15.04.20 Форма заполнения на сайте Результаты республиканских и межрегиональных акций конкурсов, акций постоянно Освещаются в социальных сетях Фильмы, снятые сотрудниками РЮБ постоянно На канале библиотеки в YouTube МБУ «Актанышская межпоселенческая центральная библиотека» «Сугыш хәтирәләре» Альбом- эстафета Март - май «Инстаграм» Радиопередача: «Фронтовик язучылар»; «Якташларыбыз-Советлар Союзы геройлары»; «Районыбызның почетлы гражданнары»; «Фатих Кәрим иҗаты»; «Хатынь фаҗыйгасе» Март - апрель Радио FM Флешмоб «Җырым белән җиңдем дошманны». Сугыш чоры җырлары оешмалар буйлап Февраль - май «Инстаграм» ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Познавательные программы для учащихся дошкольных образовательных учреждений о традиционных праздниках народов Поволжья: «Семык», «Гырон бдтон», «Валдо шинясь», «Балтай», с использованием видеоматериалов и элементов национального костюма. Дистанционные репетиции 30.03 - 15.04.20 Соцсети, WhatsApp Messenger Онлайн-голосование, определяющее победителей конкурса–фестиваля «Национальная палитра финно-угорских народов Татарстана» 1.04.20 Соцсети Центр современной культуры «Смена» Лекции, дискуссии, мастер-классы С 30.03.20 Уточняется



Минкультуры РТ в дополнение к локальным активностям опубликовало на своем сайте список лучших музеев и культурных учреждений мира, которые могут предоставить доступ к онлайн-контенту.



Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в России объявлены нерабочими. Эта мера должна побудить жителей страны оставаться дома и таким образом противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Школьные каникулы продлятся до 12 апреля. Закрываются развлекательные клубы и торговые центры.

Евгений Калашников