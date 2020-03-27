Полная афиша онлайн-мероприятий: скучно не будет
Минниханов анонсировал сезон онлайн-трансляций у себя в «Инстаграме»
Сегодня в аккаунте президента Татарстана в «Инстаграме» появилось видео с анонсом сезона онлайн-трансляций театра им. Г. Камала. «Театры и музеи тоже онлайн. Дома не будет скучно», — пишет Рустам Минниханов.
И действительно, учреждения культуры Татарстана придумали, чем занять жителей республики до середины апреля, да так, что никому не нужно будет выходить из дома. В списке трансляций — живые и давно записанные концерты онлайн, видеоэкскурсии по музеям республики, «культурные» флешмобы и записи спектаклей ведущих театров Татарстана.
Таким образом Татарстан подхватил мировой тренд, который начали ведущие зарубежные и отечественные концертные залы, театральные коллективы и исполнители.
«Инстаграм»: теперь не только еда и коты
Татарская государственная филармония намерена регулярно транслировать записи самых значимых концертов разных лет. Увидеть их можно будет на YouTube-канале филармонии и на сайте радио «Орфей».
Театр имени Галиаскара Камала намерен не только выкладывать записи, но и вести прямые трансляции спектаклей в «Инстаграме», на YouTube-канале и на сайте театра.
Татарский ТЮЗ имени Кариева тоже намерен проводить стримы спектаклей (без зрителей), а дополнит он свою «удаленную» программу проектом «Тылсым», в котором актеры читают народные и авторские сказки.
Казанский ТЮЗ выложит ссылки на свой видеоархив и дополнит их онлайн-читками пьес, которые будут транслироваться в «Инстаграм-сториз».
«Татаркино» будет транслировать фильмы из архивов и устраивать обсуждения кино в социальных сетях.
В тренде и нацмузей Татарстана: запланированы несколько проектов, в том числе по темам 100-летия ТАССР и 75-летия Победы.
ГМИИ РТ на своем сайте выложит видеоэкскурсии и проведет онлайн-олимпиаду. Виртуальные экскурсии предлагает и музей-заповедник «Казанский Кремль». Музей Тукая намерен открыть две выставки и транслировать церемонии в Instagram.
Дом дружбы народов РТ планирует предоставить доступ к образовательным программам для дошкольников через соцсети и WhatsApp.
Полная афиша для культурного татарстанца
|
Наименование учреждения
|
Наименование мероприятия
|
Дата проведения
|
Формат проведения
|
ГБУК РТ «Татарская государственная филармония им. Г. Тукая»
|
Концерт ГОНИ РТ, посвященный 85-летию Народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Международный фестиваль искусств «Филармониада». 05.12.2014 г.
|
23.03.20
|
Трансляция на официальном сайте Татарской филармонии им. Г. Тукая, трансляция на YouTube-канале филармонии, трансляция на сайте радио «Орфей»
|
«Навстречу 100-летию со дня рождения!» Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Зельдин. 08.12.2014 г.
|
25.03.20
|
Концерт мастеров искусств тюркского мира «Тюрксой». Международный фестиваль искусств «Филармониада». 13.12.2014 г.
|
27.03.20
|
Международный фестиваль искусств «Филармониада». 2011 г.
|
30.03.20
|
Международный фестиваль искусств «Филармониада». Посвящается 90-летию народного артиста СССР Рустема Яхина. 2011 г.
|
01.04.20
|
Фестиваль «Джазовая Казань». «Нью-Йорк войсес» и ФДО РТ. 09.10.2014 г.
|
03.04.20
|
Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева. 01.10.2017 г.
|
05.04.20
|
Ришар Гальяно и ГОНИ РТ. 12.02.2019 г.
|
07.04.20
|
Юбилей А. Файзрахманова. 25.04.2015 г.
|
10.04.20
|
Концерт ГАФМ. «Гэрэбэ». 06.11.2016 г.
|
11.04.20
|
ФМЛЛ и Галич. (С. Есенин). 18.11.2017 г.
|
13.04.20
|
Бал поэтов. ФМЛЛ (Лермонтов). 09.10.2016 г.
|
15.04.20
|
Государственный оркестр народных инструмент и Владислав Косарев. 2014 г.
|
31.03.20
|
Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ. Детский концерт. 2015 г.
|
02.04.20
|
Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ
|
09.04.20
|
ГБУК РТ «Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева»
|
Концерт «Иоганн Себастьян Бах. Пять органных токкат и хоральные прелюдии»
|
27.03.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube-канале и на сайте gbkz-rt.ru
|
ГАУК РТ «Ансамбль песни и танца «Агидель»
|
Показ новой концертной программы
|
22.03.20
|
На телевизионном канале «Майдан»
|
ГБУ «Татарский государственный академический театр им. Г. Камала»
|
Видеозапись концертов прошлых лет
|
31.03.20
|
В официальной группе «ВКонтакте», на YouTube-канале
|
Фанис Зиганшин
|
26.03.20
|
Прямой эфир в «Инстаграме»
|
«Тантана»
|
27.03.20
|
Прямой эфир, YouTube-канал
|
Ильнур Закиров
|
31.03.20
|
Прямой эфир в «Инстаграме»
|
Онлайн-чтения пьес
|
30.03.20 - 15.04.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube-канале
|
Ляйсан Файзуллина
|
2.04.20
|
Прямой эфир в «Инстаграме»
|
Алмаз Сабирзянов
|
7.04.20
|
Прямой эфир в «Инстаграме»
|
Спектакль «Мэхэббэт ФМ»
|
8.04.20
|
Онлайн-трансляция на сайте
|
Спектакль «Угасшие звезды»
|
9.04.20
|
Онлайн-трансляция на сайте
|
Гузель Гюльвердиева
|
9.04.20
|
Прямой эфир в «Инстаграме»
|
Спектакль «Зятья Гэргэри»
|
10.04.20
|
Онлайн-трансляция на сайте
|
Спектакль «Вызывали?»
|
11.04.20
|
Онлайн-трансляция на сайте
|
Артур Шайдуллин
|
14.04.20
|
Прямой эфир в «Инстаграме»
|
Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
|
Архивные спектакли театра:
«Зимняя сказка» (Ш. Фархутдинов)
«Приключения Ак Барса» (Х. Ибрагим)
«Как стать миллионером?» (М. Гилязов)
|
31.03.20
2.02.20
7.04.20
|
YouTube-канал театра
|
Проект «Тылсым»: с 30 марта каждую среду и субботу актеры театра читают татарские народные, авторские, а также сказки народов мира
|
С 30 марта каждую среду и субботу
|
Онлайн-трансляция спектаклей:
«Необыкновенные ичиги»
«Шай-бу! Шай-бу»
«Сказки Хикмета»
|
8.04.2020
11.04.2020
15.04.2020
|
Татарский государственный театр кукол «Экият»
|
Показ видеозаписи архивного спектакля «Абай-бабай аланы» (Поляна Абай-бабая) (Р.Харис)
|
24.03.2020
|
YouTube-канал, анонс в соцсетях
|
Показ видеозаписи архивного спектакля «Приключения Колобка» (инсц. В. Фечина)
|
25.03.2020
|
Показ видеозаписи архивного спектакля «Жылантау» («Змеиная гора», Т. Миннуллин)
|
30.03.2020
|
Показ видеозаписи архивного спектакля «Рамаяна» (Л. Кожевников)
|
31.03.2020
|
ГБУ «Казанский театр юного зрителя»
|
Проект «Театр дома»
Ссылки на видеозаписи архивных спектаклей Казанского ТЮЗа.
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 16+. Режиссер Г. Цхвирава
«Очень простая история» 12+. Режиссер В. Чигишев
«Сказка про Стеклянного человечка» 6+. Режиссер Е. Казанцев
«Пчелка Нечкебиль» 6+. Режиссер В. Чигишев
«Продавец дождя» 12+. Режиссер Р. Ерыгин
|
Старт – 24 марта 2020 г.
Спектакли
|
Сайт театра, YouTube, Instagram, «ВКонтакте», Facebook
|
Онлайн-читка пьес артистами театра, «Сказки на ночь»
Онлайн чтение для детей 0+
|
25.03.2020 – 15.04.2020
|
Instagram-stories
|
ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина»
|
#Тинчурин_ча
|
01.04.2020
|
Онлайн-трансляции в соцсети
|
«Театр тарихы»
|
08.04.2020
|
Еженедельная выкладка архива спектаклей на YouTube-канале
|
«Театр командасы»
|
15.04.2020
|
Еженедельное знакомство с командой театра в соцсетях
|
ГАУК РТ «Атнинский татарский государственный драматический театр им. Г. Тукая»
|
Туфан Миңнуллин «Мулла»
|
19.03.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube-канале
|
М. Метерлинк «Бәхет кошы»
|
25.03.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube-канале
|
С. Шакуров «Туган туфрак»
|
25.03.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube-канале
|
ГАУК РТ Альметьевский татарский государственный драматический театр
|
Прощание со сценой (начало ремонта)
|
25.03 в 11.00
|
Прямой эфир в Instagram
|
Показ спектаклей из архива (уточняется)
|
01.04, 15.04 в 18.00
|
Официальный сайт театра http://almetteatr.ru/
|
Новый проект с актерами «Үзем турында үзем»
|
апрель
|
YouTube-канал, соцсети
|
ГАУК РТ «Набережночелнинский государственный татарский драматический театр»
|
Размещение видеозаписей архивных спектаклей театра, Мастер-классы онлайн (по вокалу, по сценической речи, по актерскому мастерству, по хореографии)
|
27.03.20 - 15.04.20
|
Размещение в социальных сетях:
|
ГБУК РТ «Татаркино»
|
Онлайн-обсуждения фильмов, вебинары со студентами Казанского государственного института культуры
|
с 1.04.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube-канале с анонсированием в социальных сетях «Татаркино»
|
Трансляция фильмов из архива ГБУК РТ «Татаркино»
|
Постоянно
|
К 75-летию Великой Победы: презентация фильмов о войне, снятых в Татарстане
|
с 6.04.20
|
К 100-летию ТАССР: презентация фильмов татарстанских кинематографистов
|
с 6.04.20
|
ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»
|
Интернет-акция «Музейная Азбука»
|
23, 26, 30 марта;
2, 6, 9 и 13 апреля
|
Социальные сети (Facebook, «ВКонтакте», Instagram), официальный сайт музея
|
Сюжеты из цикла «Один день – один экспонат»
|
24, 28, 31 марта;
2, 4, 7, 11, 14 апреля
|
Онлайн-проект «Открывая мир истории»
|
26 марта, 2, 9, 16 апреля
|
К 125-летию музея. Проект «Коллекционеры и коллекции» о самых значимых экспонатах из фондов Национального музея РТ
|
27 марта, 3 и 10 апреля
|
5 апреля в день 125-летия Национального музея РТ: демонстрация виртуальной выставки из цикла «100 имен 100-летию ТАССР», посвященной основателю музея А.Ф. Лихачеву
|
1 -5 апреля
|
Расскажем об экспонатах, связанных с темой Великой Отечественной войны и героях Победы. В прямом эфире покажем музейные занятия «Что носили, чем сражались», «Форма и снаряжение советского солдата»
|
3, 10 апреля
|
Межмузейная акция «Полководцы Победы», в которой мы познакомим с командующими фронтами и армиями – участниками Сталинградской битвы, которые внесли весомый вклад в победу над фашистской Германией и ее союзниками
|
11 - 15 апреля
|
Акция «Письма Победы» в социальных сетях и на сайте
|
27 марта, 3, 10 апреля
|
К 100-летию ТАССР: цикл выставок «100 имен к 100-летию ТАССР», рассказывающих о значимых событиях и именах нашей республики (в социальных сетях и на сайте музея
|
24, 31 марта;
7 и 14 апреля
|
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
|
Виртуальные выставки, видео-экскурсии, онлайн-олимпиада «Мир музея». Для учащихся, занимающихся по музейно-образовательной программе «Здравствуй, музей!». ГРМ и ГМИИ РТ
|
27.03.20 - 15.04.20
|
https://izo-museum.ru/hazine/vyistavki-i-sobyitiya/mifologiya--evropeyskoe-iskusstvo-XVI-nachala-XIX-vv.-jivopis-grafika-iz-sobraniy-gmii-rt
|
Музей-заповедник «Казанский Кремль»
|
Онлайн-экскурсии по экспозициям
|
26.03.20 - 15.04.20
|
Instagram https://www.instagram.com/kazan_kremlin/
|
ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
|
Видеоэкскурсии по экспозициям музейно-выставочных объектов ЕГМЗ:
1. Дом-музей И.И. Шишкин;
2. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
3. Дом памяти и Литературный музей М.И. Цветаевой;
4. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
5. Музей истории города;
6. Музей Памяти;
7. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства;
8. Выставочный зал;
9. Музей современного этноискусства
|
С 25 марта 2020 года (круглосуточно)
|
Видеоролики на YouTube-канале ЕГМЗ
|
Виртуальный тур 360° по Елабуге и музейно-выставочным объектам ЕГМЗ
|
круглосуточно
|
Официальный сайт ЕГМЗ elabuga.com
|
ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»
|
Цикл видеоэкскурсий «История одного экспоната»
|
21.03.20
23.03.20
27.03.20
31.03.20
04.04.20
08.04.20
12.04.20
15.04.20
|
Онлайн-трансляция на YouTube, Instagram, ВК
|
ГБУ «Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан»
|
«Утлы дуга көрәшчесе». Выставка, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Нигматуллину Зиннатулле, участнику Курской битвы
|
10.04.20
|
На официальном сайте и в соцсетях
|
ГБУК «Музей имени Галии Кайбицкой»
|
Видеоэкскурсия по музею
|
01.04.20
|
Онлайн-трансляция в Instagram
|
Видеоролик о деятельности музея
|
25.03.20
|
Instagram-канал
|
Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая
|
«В мире сказок Тукая» (открытие книжной выставки из собственных фондов ко Дню детской книги в рамках проекта «Культурный дневник школьника»)
|
02.04.20
|
Онлайн-трансляция открытия выставки в Instagram
|
«Тукай белән хушлашу» (открытие фотовыставки из собственных фондов ко дню смерти великого поэта Габдуллы Тукая (1913)
|
15.04.20
|
Онлайн-трансляция открытия выставки в Instagram
|
ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»
|
Интернет-трансляция с рекомендациями по профилактике различных заболеваний, онлайн-беседы с презентациями
|
1.04.2020 - 15.04.2020
|
https://www.instagram.com/rdb_rt/
https://www.instagram.com/family.hours.rdb/
сайт http://rdb.tatar/ru/
|
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»
|
«Спроси библиотекаря»
|
Ежедневно
|
Ответы на запросы пользователей через виртуальную справочную службу на веб-сайте библиотеки: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/virtual.htm
и портале НЭБ РТ: https://kitap.tatar.ru/ru/ask_librarian/
|
«Электронный каталог»
|
Ежедневно
|
Предоставление информации о составе фонда через электронный каталог на веб-сайте библиотеки: http://85.233.77.7/001.htm
и портале НЭБ РТ: https://kitap.tatar.ru/ru/ssearch/ecatalog/
|
Ежедневно
|
Онлайн-доступ к справочным информационным ресурсам библиотеки на веб-сайте НБ РТ:
|
«Электронные коллекции»
|
Ежедневно
|
Удаленный просмотр оцифрованных изданий из фонда НБ РТ в рамках авторского права портале НЭБ РТ: https://kitap.tatar.ru/ru/ssearch/ecollection/
|
ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих»
|
Проведение литературных чтений
|
19.03.20 – 15.04.20
|
Студийная трансляция (прямой эфир ) на радиоузле предприятия ООО «Елабуга УкупрПласт»
|
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»
|
Выдача литературы
Возврат литературы
|
до 15.04.20
|
Заказ принимается через сайт, выдача и возврат - через специальные ячейки
|
Информация о составе фонда РЮБ
|
постоянно
|
предоставляется через электронный каталог
|
Электронная доставка документов - удаленное выполнение библиографических справок, возможность получения электронной копии печатных документов из фонда нашей библиотеки
|
до 15.04.20
|
Форма заполнения на сайте
|
Результаты республиканских и межрегиональных акций конкурсов, акций
|
постоянно
|
Освещаются в социальных сетях
|
Фильмы, снятые сотрудниками РЮБ
|
постоянно
|
На канале библиотеки в YouTube
|
МБУ «Актанышская межпоселенческая центральная библиотека»
|
«Сугыш хәтирәләре»
Альбом- эстафета
|
Март - май
|
«Инстаграм»
|
Радиопередача:
«Фронтовик язучылар»;
«Якташларыбыз-Советлар Союзы геройлары»;
«Районыбызның почетлы гражданнары»;
«Фатих Кәрим иҗаты»;
«Хатынь фаҗыйгасе»
|
Март - апрель
|
Радио FM
|
Флешмоб «Җырым белән җиңдем дошманны». Сугыш чоры җырлары оешмалар буйлап
|
Февраль - май
|
«Инстаграм»
|
ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана»
|
Познавательные программы для учащихся дошкольных образовательных учреждений о традиционных праздниках народов Поволжья: «Семык», «Гырон бдтон», «Валдо шинясь», «Балтай», с использованием видеоматериалов и элементов национального костюма. Дистанционные репетиции
|
30.03 - 15.04.20
|
Соцсети, WhatsApp Messenger
|
Онлайн-голосование, определяющее победителей конкурса–фестиваля «Национальная палитра финно-угорских народов Татарстана»
|
1.04.20
|
Соцсети
|
Центр современной культуры «Смена»
|
Лекции, дискуссии, мастер-классы
|
С 30.03.20
|
Уточняется
Минкультуры РТ в дополнение к локальным активностям опубликовало на своем сайте список лучших музеев и культурных учреждений мира, которые могут предоставить доступ к онлайн-контенту.
Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в России объявлены нерабочими. Эта мера должна побудить жителей страны оставаться дома и таким образом противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Школьные каникулы продлятся до 12 апреля. Закрываются развлекательные клубы и торговые центры.
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