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В Тукаевском районе Татарстана построят спортзал за 114 млн рублей

05:34, 29.03.2020
В Тукаевском районе Татарстана построят спортзал за 114 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org

В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района Татарстана построят универсальный спортзал за 114 млн рублей на бюджетные деньги.

Соответствующий тендер объявило Главное инвестиционно-строительное управление РТ 25 марта, заявки принимаются до 10 апреля, тогда же проведут и электронный аукцион.

Строительство должно быть завершено до конца 2020 года, оно будет вестись в районе улиц Центральной и Школьной. Площадь участка строительства — около 6 тысяч кв. м.

Подробностей проекта пока нет.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе в 2020 году появятся спортзалы, футбольный манеж и спортивные площадки.

Спорт Татарстан
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