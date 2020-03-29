В Тукаевском районе Татарстана построят спортзал за 114 млн рублей
В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района Татарстана построят универсальный спортзал за 114 млн рублей на бюджетные деньги.
Соответствующий тендер объявило Главное инвестиционно-строительное управление РТ 25 марта, заявки принимаются до 10 апреля, тогда же проведут и электронный аукцион.
Строительство должно быть завершено до конца 2020 года, оно будет вестись в районе улиц Центральной и Школьной. Площадь участка строительства — около 6 тысяч кв. м.
Подробностей проекта пока нет.
Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе в 2020 году появятся спортзалы, футбольный манеж и спортивные площадки.Спорт Татарстан
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