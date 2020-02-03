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В Зеленодольском районе в 2020 году появятся спортзалы, футбольный манеж и спортивные площадки

01:23, 03.02.2020
В Зеленодольском районе в 2020 году появятся спортзалы, футбольный манеж и спортивные площадки
Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В 2020 году в Зеленодольском районе Татарстана появятся три спортивные площадки, спортзалы и футбольный манеж.

Так, две спортплощадки разместят на территориях образовательных учреждений в городе: при лицее №14 — футбольную площадку, при гимназии №5 — баскетбольно-волейбольную площадку. Третья футбольная площадка будет построена в Нижних Вязовых при местной школе на ул. Советской.

Универсальные спортзалы появятся в Васильево и Осиново, а в Зеленодольске построят футбольный манеж, передает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году появятся девять новых площадок для выполнения норм ГТО.

СпортОбществоИнфраструктура Татарстан
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