В Нижнекамске 90 человек не соблюдают режим самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Во время совместного рейда Роспотребнадзора и МВД выяснилось, что по своим адресам не находятся 90 нижнекамцев, которые должны находиться на карантине после возвращения из-за границы.

«Есть такие, кто не находится на территории города: может быть, они остались в Москве или уехали на дачу, а может, соблюдают карантин в другом населенном пункте. Эти списки мы направим сегодня в полицию, и сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать местонахождение таких лиц», — приводит телеканал «НТР 24» слова руководителя нижнекамского отдела Роспотребнадзора Рустема Изиятуллина.

Всего режим самоизоляции в Нижнекамске обязаны соблюдать около 600 человек.

Изиятуллин напомнил, что за нарушение карантина гражданин может заплатить штраф. А если это повлечет смерть людей, то наказание может дойти и до реального заключения.

Напомним, что в Набережных Челнах подобные рейды выявили пять нарушителей режима самоизоляции.