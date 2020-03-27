В казанских автобусах появились аудиосообщения с советом оставаться дома

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В общественном транспорте Казани стали транслироваться аудиосообщения для пожилых людей. В них старшему поколению казанцев рекомендуется оставаться дома, поскольку они находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией.

Также в сообщении пожилым людям напоминают, что для одиноких пенсионеров в районной администрации работает волонтерская служба по доставке товаров первой необходимости, сообщается на транспортном сайте Казани.

Подчеркивается, что обращение звучит не только в транспорте, но и на остановках.

Напомним, накануне мэрия Казани объявила, что во время выходных дней общественный транспорт в городе будет работать по режиму воскресенья и на маршруты выйдет около 75% подвижного состава.

С 28 марта по 5 апреля в России объявлены выходные дни. Таким образом правительство страны рассчитывает сократить риски распространения коронавируса.