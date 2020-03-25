Итоги дня: выходная неделя в России, обращение Путина, стрельба возле детского садика в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 марта:
- Сегодня президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса. В частности, глава государства предложил увеличить пособие по безработице, предусмотреть каникулы по потребительским кредитам, ввести мораторий на банкротство предприятий, а также перенести голосование по поправкам в Конституцию на неопределенный срок.
- Также Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, с сохранением заработной платы. Исключение составят структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт и органы власти. Работники этих структур будут работать.
- За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 163 человека. Таким образом, число заболевших достигло 658 человек. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. человек.
- В Казани на остановке «Искра» трамвай задавил женщину. Она скончалась на месте. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
- В Татарстане уровень средней зарплаты достиг 37 040 рублей. Об этом сообщает Татарстанстат. По сравнению с январем 2019 года средняя зарплата стала больше на 7,3%.
- В Китае житель провинции Юньнань умер прямо в общественном транспорте от нового вируса — хантавируса. Смерть наступила, когда мужчина направлялся в Шаньдун. Власти проверили здоровье всех пассажиров, находящихся с ним в автобусе. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса. Сообщается, что заражение возможно через грызунов. Возможна ли передача хантавируса от человека к человеку, пока до конца неясно.
- В этот день, 25 марта, 10 лет назад состоялась церемония официального вступления в должность президента Татарстана для Рустама Минниханова. «Реальное время» опубликовало подробный материал о десятилетии Минниханова во главе Татарстана.
- Неизвестный открыл стрельбу возле жилого дома по улице Мусина в Казани. Сообщение об этом поступило сегодня утром. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе УВД по Казани. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел неподалеку от детского садика, однако не связан с работой этого учреждения — неизвестный стрелял по воронам во дворе.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Комитета по госстроительству Павел Крашенинников подготовили законопроект, который ужесточит ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Минимальный штраф вырастет в 12 раз, максимальное наказание составит 7 лет колонии.
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