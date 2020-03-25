Путин заявил, что нужно ввести мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве предприятий

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа, нужно защитить от банкротства.

«Ввести мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. Это для компаний в секторах, наиболее затронутых в нынешней ситуации. Правительству — расширять, корректировать перечень отраслей», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в период пандемии коронавируса малому бизнесу предоставят отсрочку по выплатам налогов.

