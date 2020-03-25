Госдума может увеличить штрафы за нарушение карантина до полумиллиона и ввести тюремные сроки

Минимальные штрафы за нарушение карантина вырастут в 12 раз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Комитета по госстроительству Павел Крашенинников подготовили законопроект, который ужесточит ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Минимальный штраф вырастет в 12 раз, максимальное наказание составит 7 лет колонии.

По сообщению пресс-службы Комитета по госстроительству, работа над законопроектом пока еще идет. Он будет внесен в Госдуму 31 марта. Предполагается, что документ внесет изменения в статью 236 УК РФ и статью 151 УПК РФ.

В нижней палате парламента подчеркнули, что речь идет именно о неумышленном нарушении и распространении эпидемии. Все случаи злонамеренных попыток заразить других людей будут рассматриваться минимум как хулиганство, максимум — как терроризм.

Что изменится?

Сегодня статья Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предполагает, что в случае массового заражения нарушитель может быть оштрафован. Сумма штрафа составит 80 тысяч рублей. Также предусмотрены запрет на профессию, обязательные (360 часов) или исправительные работы (до 1 года). Кроме того, возможно ограничение свободы до 1 года. Если новый законопроект примут, штраф вырастет до 0,5—1 млн рублей. Предусмотрен и запрет на профессию до 3 лет. Нарушителя могут приговорить и к лишению свободы сроком до 3 лет.

Если же в результате правонарушения кто-нибудь умрет, то нынешняя редакция УК РФ предусматривает обязательные работы до 480 часов, исправительные работы от 6 месяцев до 2 лет, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок. Если поправки примут, то за гибель одного человека в результате непредумышленного заражения нарушителем штраф вырастет до 1—2 миллионов рублей. Еще нарушителя смогут посадить в колонию на срок до пяти лет.



Если умрут двое и более человек, то заразивший их в результате нарушения противоэпидемиологического режима может отправиться в колонию и провести там до семи лет.

Ирек Зиннуров: «Во мне борются два чувства»

Депутат Госдумы от Татарстана, член фракции «Единая Россия» Ирек Зиннуров поделился с «Реальным временем» своим мнением об ужесточении наказания за нарушение карантина:

«Во мне сразу два противоположных чувства стали бороться. С одной стороны, можно было бы обойтись только административными мерами. С другой стороны, когда я стал глубже изучать эти предложения, я понимаю, что если халатность повлечет смерть людей, наверное, это слишком рискованно. Сейчас многие государства ужесточили свои законы в этом отношении. У меня друзья живут и в Италии, и в Испании. Они пишут, что за простое нарушение можно получить штраф до 3 тысяч евро — полицейский выпишет его, даже не задумываясь.

Я не знаю, как будет дальше развиваться вся ситуация с коронавирусом. Если она пойдет на спад — тогда, наверное, к этим мерам необязательно прибегать. Если же эта ситуация будет усугубляться и может привести к тем же последствиям, что в Италии или в Испании, тогда ужесточение обязательно нужно.

Мне на данный момент кажется, что предложены слишком жесткие меры. Поэтому два чувства борются во мне, и пока склониться в какую-то одну сторону я не могу. Еще раз подчеркну, может быть, уголовную ответственность можно вводить, когда это целенаправленно кто-то делает. Как знаете, когда иголки подкладывали, зараженные СПИДом. Вот тут, наверное, это необходимо делать.

Менталитет наш нас немножко подводит, он чем-то схож с итальянским. Мы все время думаем: «Да ладно, это не с нами случится». Я разговаривал со своими итальянскими друзьями еще до начала эпидемии, и они говорили: «Да ладно, никакой угрозы нет, это все кто-то хочет туристический бизнес в Италии развалить». А сейчас они совершенно по-другому заговорили и многие соглашаются с ужесточением правил. Потому что если человек не понимает, приезжает, скрывает то, что он заражен, то, наверное, это надо как-то наказывать.

Повторюсь, я бы, даже не задумываясь, уголовную ответственность ввел, когда человек знает, что он больной, но выходит и начинает заражать. Тут уже административными мерами не обойдется. Как вот, например, инфекционист из Ставрополья (бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию и не ушедшая на карантин. Позже у нее была обнаружена коронавирусная инфекция, — прим. ред.) приехала и никому ничего не сказала. Она общалась с более чем тысячей человек за это время!

Из-за коронавируса у нас сейчас страдает экономика. Закрывается малый бизнес, рестораны, туристические компании. То есть мало того, что себя подставляешь, ты подставляешь общество, подставляешь всех!

Поэтому что-то надо делать. Примем очень жесткие меры — нас будут критиковать. Будут говорить, что возможны перегибы. Но перегибы с любым законом могут быть — это зависит от людей. Но и сидеть сложа руки в этой ситуации нельзя».

Евгений Калашников