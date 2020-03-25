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Вслед за COVID-19: в Китае первый человек умер от хантавируса

09:07, 25.03.2020
Вслед за COVID-19: в Китае первый человек умер от хантавируса
Фото: Реальное время

В Китае житель провинции Юньнань умер прямо в общественном транспорте от нового вируса. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Global Times.

Сообщается, что мужчина скончался от хантавируса. Смерть наступила, когда мужчина направлялся в в Шаньдун. Власти проверили здоровье всех пассажиров, находящихся с ним в автобусе, передает издание.

Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса. Сообщается, что заражение возможно через грызунов. Возможна ли передача хантавируса от человека к человеку, пока до конца не ясно.

Общество
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