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Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

16:32, 25.03.2020
Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян.

«Еще одна зона риска — кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг трудно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, если его доход сократился больше чем на 30%, у него должно быть право приостановить выплату по кредитам, пролонгировать их», — сказал он в ходе своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее Банк России порекомендовал предоставлять заразившимся коронавирусной инфекцией ипотечные каникулы, реструктурировать потребительские кредиты, а также отменить начисления неустойки за просроченные платежи по кредиту.

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