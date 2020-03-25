Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян.

«Еще одна зона риска — кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг трудно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, если его доход сократился больше чем на 30%, у него должно быть право приостановить выплату по кредитам, пролонгировать их», — сказал он в ходе своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.



Ранее Банк России порекомендовал предоставлять заразившимся коронавирусной инфекцией ипотечные каникулы, реструктурировать потребительские кредиты, а также отменить начисления неустойки за просроченные платежи по кредиту.

