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Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тыс. рублей

16:30, 25.03.2020
Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тыс. рублей
Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.

«Экономика России из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление. Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Максимальная выплата пособия по безработице ограничена суммой 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до 12 130 рублей», — заявил глава государства в ходе обращения к россиянам из-за коронавируса.

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