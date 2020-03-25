Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.
«Экономика России из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление. Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Максимальная выплата пособия по безработице ограничена суммой 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до 12 130 рублей», — заявил глава государства в ходе обращения к россиянам из-за коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым