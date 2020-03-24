Собчак назвала Центробанк сумасшедшим из-за ограничения на выдачу наличных

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала меры Центробанка России по недопущению распространения коронавируса.

Ранее Банк России обратился к банкам с просьбой «по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции». Ради профилактики распространения коронавируса ЦБ посоветовал выдерживать банкноты по три-четыре дня, прежде чем они будут выданы другому клиенту. В пресс-службе Нацбанка РТ пояснили «Реальному времени», что рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции.

«Скажите, а ЦБ сошел с ума или я ******* экономист?», — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня». По ее словам, она не смогла обнаружить связи между мерой ЦБ и пандемией коронавируса.



В другом посте журналистка еще раз раскритиковала решение ЦБ.

«Обвалили, сука, рубль, процентная ставка в банках — говно, теперь еще нал.... суки. Ненавижу», — отметила она.