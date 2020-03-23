Архитекторы рассказали об изменениях в проекте казанского ТЦ «Кольцо»

Архитекторы из бюро «Хэдс Групп», проектирующие реконструкцию казанского ТЦ «Кольцо», рассказали подробности о внесенных в проект правках. Представить новую версию они планируют к лету.

Арсен Хаиров рассказал, что полностью отказываться от идеи с белой металлической сеткой на фасаде они не собираются. Однако в месте «Музуровских номеров» она уступит место керамическим блокам.

«Это не совсем корректно, но мы постарались сделать все с минимальными потерями для нашей основной идеи. Это решение сохранит современность облика объекта», — рассказал «Реальному времени» молодой архитектор.

Он отметил, что бюро еще работает над «входной группой и некоторыми узловыми решениями».

Напомним, что краеведы и архитекторы раскритиковали проект, представленный Хаировым и его коллегой Владиславом Куликовским. Эксперты возмутились слишком современным обликом здания, которое будет стоять в историческом центре города. Они обратили внимание на сетчатый фасад, назвав это решение данью моде, которая неизбежно пройдет.