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В Казани будут заряжать информационное табло от солнечной батареи

14:38, 19.03.2020
В Казани будут заряжать информационное табло от солнечной батареи
Фото: kazantransport.ru

В Казани в рамках эксперимента установили солнечную батарею на остановке общественного транспорта «Цирк». В МКУ «Организатор пассажирских перевозок» сообщили, что они хотят проверить эффективность батареи для обеспечения работы информационного табло.

Тестирование продлится до конца апреля. По итогам будет принято решение о целесообразности установки солнечных батарей на других остановках, сообщает Транспортный сайт Казани.

Напомним, в прошлом году на 70 остановках в Казани обновили информационное табло.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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