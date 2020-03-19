В Казани будут заряжать информационное табло от солнечной батареи

В Казани в рамках эксперимента установили солнечную батарею на остановке общественного транспорта «Цирк». В МКУ «Организатор пассажирских перевозок» сообщили, что они хотят проверить эффективность батареи для обеспечения работы информационного табло.

Тестирование продлится до конца апреля. По итогам будет принято решение о целесообразности установки солнечных батарей на других остановках, сообщает Транспортный сайт Казани.

Напомним, в прошлом году на 70 остановках в Казани обновили информационное табло.