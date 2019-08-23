На 70 остановках в Казани обновили информационное табло

В Казани 70 остановок оснастили новыми информационными табло. С их помощью пассажиры могут узнать о времени прибытия общественного транспорта.

Новые табло появились на остановочных пунктах десяти казанских поселков: Залесный, Мирный, Константиновка, Старое Победилово, Петровский, Дербышки, Малые Клыки, Большие Клыки, Ферма-2 и Борисково. Сейчас делается упор на оснащение информационными устройствами в отдаленных районах и поселках города, подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.

Сегодня в Казани экраны, показывающие время прибытия транспорта, установлены на более чем 3000 остановках. Столица Татарстана является лидером среди крупных городов России по данному показателю.

Отмечается, что отслеживать время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов можно не только через приложение «Яндекс.Транспорт», но и на транспортном портале kazantransport.ru.

Ранее в Казани на день прекратили свою работу информационные табло на остановках.