Путин: введение санкций заставило Россию «включить мозги»

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что санкции принесли немалые потери, однако заставили страну «включить мозги».

По словам главы государства, в России начали активно развивать импортозамещение, для того чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.

«Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинине», — уточнил он.

Однако Путин подчеркнул, что для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры.

Ранее Путин заявил, что Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.

