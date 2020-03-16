Путин заявил, что России «плевать» на санкции

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.

«Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же», — заявил глава государства.

Также Путин назвал чушью мнение, что принятые в ответ на санкции меры губительны для самой России, как «бомбежка Воронежа».

«Контрсанкции» помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок», — сказал Путин.