В Казани начинаются общественные обсуждения по программе «Наш двор»

Фото: "Реальное время"

Завтра, 16 марта, во дворе одного из домой в Советском районе Казани пройдут общественные обсуждения по вопросу благоустройства по программе «Наш двор». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы, приславшие фотографию объявления о осуждении.

Ранее сообщалось, что реализация проекта «Наш двор» начнется в апреле этого года.

Накануне помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на республиканском совещании рассказала, что уже подписан регламент работы в рамках программы на 2020 год. Также власти составили перечень из более 1 800 дворов, которые вошли в программу, в том числе 432 двора, которые будут отремонтированы в первую очередь.