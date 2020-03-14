В Татарстане составили список дворов, которые отремонтируют по программе «Наш двор»

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на республиканском совещании рассказала о реализации программы «Наш двор». По ее словам, уже подписан регламент работы в рамках программы на 2020 год.

Также власти составили перечень из более 1 800 дворов, которые вошли в программу, в том числе 432 двора, которые будут отремонтированы в первую очередь, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что реализация проекта «Наш двор» начнется в апреле этого года. На программу в 2020 году Татарстан планирует направить 17 млрд рублей.