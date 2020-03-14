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В Татарстане составили список дворов, которые отремонтируют по программе «Наш двор»

17:13, 14.03.2020
В Татарстане составили список дворов, которые отремонтируют по программе «Наш двор»
Фото: realnoevremya.ru

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на республиканском совещании рассказала о реализации программы «Наш двор». По ее словам, уже подписан регламент работы в рамках программы на 2020 год.

Также власти составили перечень из более 1 800 дворов, которые вошли в программу, в том числе 432 двора, которые будут отремонтированы в первую очередь, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что реализация проекта «Наш двор» начнется в апреле этого года. На программу в 2020 году Татарстан планирует направить 17 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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