Названы сроки начала реализации проекта «Наш двор»

В апреле этого года начнется реализация проекта «Наш двор». Сейчас в Татарстане завершают формировать перечень дворов, работы в которых проведут в первую очередь, список будет опубликован в конце февраля.

Как отметил глава Минстроя РТ Фарит Ханифов, к работам будут допущены самые надежные и проверенные подрядчики, положительно зарекомендовавшие себя при возведении крупных объектов.

Особые требования будут предъявляться также к поставщикам игрового и спортивного оборудования, закупаемого для оснащения дворов. Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова подчеркнула, что с этого года в России действуют новые правила сертификации такого оборудования, и все поставщики непременно должны будут им соответствовать.

Отмечается, что на реализацию программы за один год потратят больше, чем на благоустройство парков за 5 лет.

Подробнее о том, как изменения дворов будут согласовываться с жителями и что ждет дворы Казани, Набережных Челнов и Арска — в материале «Реального времени».

