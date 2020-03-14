Мэрия Казани выразила соболезнования в связи со смертью Ирека Миннахметова

Мэрия Казани выразила соболезнования родным и близким экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова в связи с его безвременной кончиной. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее соболезнования принес президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что церемония прощания с Миннахметовым, который скончался вчера в возрасте 39 лет, состоится завтра на стадионе «Ак Барс Арена». Панихида пройдет 9.00 до 11.30 часов. Траурное мероприятие состоится в центральном холле стадиона (Западная трибуна), после будет прочитан джаназа-намаз.