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Мэрия Казани выразила соболезнования в связи со смертью Ирека Миннахметова

20:21, 14.03.2020
Мэрия Казани выразила соболезнования в связи со смертью Ирека Миннахметова
Фото: realnoevremya.ru

Мэрия Казани выразила соболезнования родным и близким экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова в связи с его безвременной кончиной. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее соболезнования принес президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что церемония прощания с Миннахметовым, который скончался вчера в возрасте 39 лет, состоится завтра на стадионе «Ак Барс Арена». Панихида пройдет 9.00 до 11.30 часов. Траурное мероприятие состоится в центральном холле стадиона (Западная трибуна), после будет прочитан джаназа-намаз.

ОбществоВласть Татарстан
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