Минниханов выразил соболезнования отцу Ирека Миннахметова

Президент Татарстана Рустам Минниханов принес соболезнования отцу Ирека Миннахметова Заудату в связи со смертью его сына.

По его словам, он потрясен известием о гибели Миннахметова.

«Горько сознавать, что из жизни ушел молодой, энергичный человек, умелый руководитель, талантливый бизнесмен и спортсмен. Это огромная потеря как для Вас и всей Вашей большой семьи, так и для нашей республики. Ирек Миннахметов всегда отличался высокой деловой активностью, креативным мышлением, умением добиваться поставленной цели и успел немало сделать для родного Татарстана и в экономическом секторе, и в спорте, и на поприще благотворительности», — говорится в телеграмме главы РТ (есть в распоряжении «Реального времени»).

«Глубоко скорблю вместе с Вами, понимаю и разделяю боль этой безвременной, невосполнимой утраты. Искренне соболезную, желаю Вам, Фариде Фаритовне, Радику, Лилии всем родным и близким Ирека, сил, стойкости и взаимной поддержки в эти тяжелые дни», — завершил Минниханов.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с экс-главой «Татспиртпрома» Иреком Миннахметовым, который скончался вчера в возрасте 39 лет, состоится завтра на стадионе «Ак Барс Арена». Панихида пройдет 9.00 до 11.30 часов.