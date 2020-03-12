Рой Джонс-младший пообещал приехать на 100-летие ТАССР по приглашению Минниханова

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что посетит мероприятия в честь 100-летия ТАССР по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Также боксер сообщил, что был приятно удивлен, насколько глава он позитивный человек.

«Приятно видеть таких людей, которые многого добились в жизни, но при этом остаются скромными и воспитанными», — цитирует его «Татар-информ».

Напомним, что боксер прибыл в Казань вчера и в тот же день встретился с Миннихановым. Сегодня Джонс провел мастер-класс для юных спортсменов.