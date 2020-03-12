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Боксер Рой Джонс-младший провел мастер-класс в Казани — видео

20:54, 12.03.2020
Боксер Рой Джонс-младший провел мастер-класс в Казани — видео
Фото: minsport.tatarstan.ru/

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший провел тренировку в казанском спортивном комплексе «Динамо», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Всего в мастер-классе приняли участие 200 спортсменов Татарстана.

В ходе мероприятия президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев вручил боксеру татарский национальный головной убор — тюбетейку.

Напомним, что боксер прибыл в Казань вчера и уже встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Спорт Татарстан
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