Боксер Рой Джонс-младший провел мастер-класс в Казани — видео
Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший провел тренировку в казанском спортивном комплексе «Динамо», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Всего в мастер-классе приняли участие 200 спортсменов Татарстана.
В ходе мероприятия президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев вручил боксеру татарский национальный головной убор — тюбетейку.
Напомним, что боксер прибыл в Казань вчера и уже встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым