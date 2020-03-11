В Казань прибыл Рой Джонс-младший

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В Казань прибыл бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. Легендарного спортсмена в аэропорту встретил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Боксер прибыл в столицу Татарстана в сопровождении своей команды и президента Федерации бокса России Умара Кремлева.

Сегодня у экс-боксера пройдет встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Завтра, 12 марта, Рой Джонс-младший проведет мастер-класс для юных боксеров Татарстана, который пройдет в спортивном комплексе «Динамо». Позже, вечером, спортсмен станет гостем Кубка Казанского Кремля по боксу в КРК «Пирамида», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее сообщалось, что американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший обещал приехать в Казань на турнир «Кубок Казанского Кремля». Отмечалось, что спортсмен мечтает о встрече с главой республики — Рустамом Миннихановым.

