Американский боксер померился кулаками с президентом Татарстана

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в Казани состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с американским боксером-профессионалом, абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории Роем Джонсом-младшим. Легендарный спортсмен прибыл в столицу Татарстана в сопровождении своей команды и президента Федерации бокса России Умара Кремлева.

В преддверии своего визита в Казань Рой Джонс-младший заявил, что мечтает о встрече с Рустамом Миннихановым. Сегодня состоялась их встреча, в ходе которой они обсудили развитие бокса и в целом спорта в России и Татарстане. При этом, делая фото на память о встрече, Джонс и Минниханов померились кулаками — оказалось, что кулак у президента Татарстана больше, чем у прославленного боксера из США.

Завтра, 12 марта, Рой Джонс-младший проведет мастер-класс для юных боксеров Татарстана, который пройдет в спортивном комплексе «Динамо». Позже, вечером, спортсмен станет гостем Кубка Казанского Кремля по боксу в КРК «Пирамида».