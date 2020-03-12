Песков рассказал об условиях участия Путина в выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов.

В частности, речь идет о ситуации в мировой экономике, последствиях коронавируса и региональных конфликтов.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. <...> В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. <...> В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

На вопрос, изменил ли Путин свою точку зрения на количество президентских сроков из-за ситуации в мире вокруг России, пресс-секретарь президента подчеркнул, что норма об ограничении сроков останется в Конституции, а для действующего президента это носит разовый характер.

«Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента, оно носит разовый характер. Только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок и, главное, в связи с ситуацией», — заявил он.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах 2024 года. По его словам, до этого времени еще предстоит тяжелая работа.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Президент России Владимир Путин допустил такой вариант, однако подчеркнул, что законность этого предложения должен проверить Конституционный суд РФ.

Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Основной документ страны. В числе поправок — возможность действующему президенту баллотироваться на новый срок в 2024 году.

