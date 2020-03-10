Путин допустил обнуление президентских сроков

Президент России Владимир Путин допустил поправку, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах.

Он отметил, что если Конституционный суд сочтет это не противоречащим Конституции, то поправки могут быть одобрены на голосовании 22 апреля.

«В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — отметил российский лидер.



Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

