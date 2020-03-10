Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков из Конституции
Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения предложения Терешковой. По его словам, это предложения нужно обсудить с главой государства и лидерами фракций, пишет ТАСС.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что партия поддержит поправку об обнулении президентских сроков.ОбществоВласть
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