Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков из Конституции

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения предложения Терешковой. По его словам, это предложения нужно обсудить с главой государства и лидерами фракций, пишет ТАСС.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что партия поддержит поправку об обнулении президентских сроков.