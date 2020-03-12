Минниханов проведет заседание по вопросу развития рынка жилья

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Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что глава республики планирует провести заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды.

Опорной темой станет обсуждение нацпроекта «Жилье и городская среда». Запланировано выступление о переходе на эскроу-счета на примере опыта работы банков в Татарстане.

Сегодня в республике осуществляют деятельность 78 застройщиков, ведется строительство 193 многоквартирных домов. 55 застройщиков завершают объекты по старым правилам — 113 домов, что составляет 59% от общего объема строительства. 40 компаний ведут работу по 80 объектам по проектному финансированию. 12 зданий застройщики возведут за счет собственных средств.

Также на заседании обсудят сельскую ипотеку. По данным Россельхоза, в республике банки одобрили 550 из 1672 заявок по сельской ипотеке.

Ранее в Татарстане ввели в эксплуатацию 21% от запланированного на год объема жилья — это 622 тыс. кв. м жилых площадей.

