В Татарстане ввели в эксплуатацию уже пятую часть от запланированного объема жилья
По состоянию на 6 марта в Татарстане ввели в эксплуатацию 21% от запланированного на год объёма жилья — это 622 тыс. кв. м жилых площадей.
Динамика ввода жилья за неделю составляет 54,4 тыс кв.метров., сообщил сегодня глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов.
По программе соципотеки в органы статистики отчитались по 11 домам на 363 квартиры площадью 20,5 тыс кв. метров (7,5% от плана), передает пресс-служба президента Татарстана.
Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республике понадобится около 100 млрд рублей на создание социальной инфраструктуры для нового жилья.ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым