В Татарстане ввели в эксплуатацию уже пятую часть от запланированного объема жилья

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По состоянию на 6 марта в Татарстане ввели в эксплуатацию 21% от запланированного на год объёма жилья — это 622 тыс. кв. м жилых площадей.

Динамика ввода жилья за неделю составляет 54,4 тыс кв.метров., сообщил сегодня глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов.

По программе соципотеки в органы статистики отчитались по 11 домам на 363 квартиры площадью 20,5 тыс кв. метров (7,5% от плана), передает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республике понадобится около 100 млрд рублей на создание социальной инфраструктуры для нового жилья.