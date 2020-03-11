Мальчика, которого пыталась зарезать родная мать, выписали из ДРКБ

Фото: «Реальное время»

Семилетний ребенок, который выжил в поножовщине, устроенной собственной матерью, выписался из больницы. Ребенок полностью восстановился.

«Вчера выписали. Раны зажили. Самочувствие хорошее», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ДРКБ.

Мать, которая ударила сыновей и себя ножом, все еще находится в больнице.

Напомним, что в Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой. ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат выжил. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.

