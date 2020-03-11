Внук последнего короля Чехии подхватил коронавирус

Врачи диагностировали коронавирус нового типа у Карла Габсбурга-Лотарингского, который является внуком Чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I (1916—1918). Карл Габсбург-Лотарингский возглавляет дом Габсбургов — одну из самых могущественных династий.

Сейчас представитель монаршего дома находится на карантине. Предположительно, он подхватил вирус у одного из друзей, который недавно побывал на конгрессе в Швейцарии и также заболел. Узнав об этом, Карл Габсбург-Лотарингский также решил сдать анализ, который позже оказался положительным.

Карл Габсбург-Лотарингский находится на карантине на вилле близ города Зальцбург.



Ранее тесты выявили коронавирус у министра безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис.

