Британский министр здоровья заразилась коронавирусом

Тесты выявили коронавирус у министра безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис.

Соответствующее заявление министра было опубликовано, передает BBC.

«Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», — цитирует Доррис издание.

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что Доррис «сделала правильную вещь», и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Всего в Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек умерли в результате заболевания. 324 случая отмечены в Англии, 27 — в Шотландии, 16 — в Северной Ирландии и 15 — в Уэльсе. Эпидемия началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразилось более 110 тыс., умерло более 4 тыс. человек.