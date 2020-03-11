Британский министр здоровья заразилась коронавирусом
Тесты выявили коронавирус у министра безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис.
Соответствующее заявление министра было опубликовано, передает BBC.
«Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», — цитирует Доррис издание.
Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что Доррис «сделала правильную вещь», и пожелал ей скорейшего выздоровления.
Всего в Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек умерли в результате заболевания. 324 случая отмечены в Англии, 27 — в Шотландии, 16 — в Северной Ирландии и 15 — в Уэльсе. Эпидемия началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразилось более 110 тыс., умерло более 4 тыс. человек.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым