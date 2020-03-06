Президент Татарстана заявил, что не поддерживает идею многоженства

Сегодня в ходе посещения Перинатального центра РКБ Рустам Минниханов за чашкой чая обсудил с врачами и акушерами меры государственной поддержки для семей с детьми. По словам президента Татарстана, социальные гарантии для многодетных семей — приоритет для республики.

Врачи центра в шутку спросили у Минниханова о его отношении к многоженству. Президент ответил, что не поддерживает эту идею, и отметил важность сохранения традиционных семейных ценностей.

Напомним, сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в преддверии 8 Марта посетил перинатальный центр РКБ, где поздравил многодетную семью с выпиской из роддома, а также за чашкой чая побеседовал с врачами и акушерами республиканских родильных домов. Перинатальный центр РКБ — это единственный в республике акушерский стационар третьего уровня, для так называемых сложных родов. Он рассчитан на 195 коек. В нем функционируют отделения, способные оказать помощь как роженицам при непростой беременности, так и малышам, появившимся на свет раньше времени.

Ежегодно в Перинатальном центре проходит более 8 тысяч родов (до 30 родов ежедневно). За весь период работы Перинатального центра (с 2016 года) родилось порядка 88 000 детей.

Перинатальный центр РКБ в честь Международного женского дня украсили цветами от имени президента республики.