Рустам Минниханов поздравил казанскую семью с рождением третьего ребенка

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в преддверии 8 Марта посетил перинатальный центр РКБ, где поздравил многодетную семью с выпиской из роддома, а также за чашкой чая побеседовал с врачами и акушерами республиканских родильных домов.



Перинатальный центр РКБ — это единственный в республике акушерский стационар третьего уровня, для так называемых сложных родов. Он рассчитан на 195 коек. В нем функционируют отделения, способные оказать помощь как роженицам при непростой беременности, так и малышам, появившимся на свет раньше времени.

Ежегодно в Перинатальном центре проходит более 8 тысяч родов (до 30 родов ежедневно). За весь период работы Перинатального центра (с 2016 года) родилось порядка 88 000 детей.

Одну из семей с выпиской поздравил лично президент. Во время визита Рустама Минниханова в перинатальный центр, в комнате ожидания находилась многодетная семья Муллахметовых. Сын Раян родился 29 февраля. Он третий ребенок в семье. Президент поздравил их с этим важным событием, пожелал здоровья малышу и маме.

О том, как организовано родовспоможение, президенту рассказали врачи и акушерки, работающие в больницах Казани.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. С января 2020 года маткапитал можно получить уже за первого ребенка. Он составил 466 617 рублей. Увеличилась сумма выплат на последующих детей: за второго ребенка — 616 617 рублей. Такая же сумма для всех последующих детей. Кроме того, у родителей теперь появляется возможность получения государственного сертификата без подачи специального заявления.

Помимо этого, в Татарстане введены свои меры социальной поддержки для семей с детьми. Семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, дополнительно предоставляются субсидия на приобретение лекарственных средств, субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, с 1 января 2018 года в Республике Татарстан внедрены меры дополнительного стимулирования рождения первых и последующих детей в сельской местности (при рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет — 50 тысяч рублей, при рождении третьего и последующих детей в возрасте до 29 лет — 100 тысяч рублей) и т. д.