Алина Загитова: «Тутберидзе научила, что на льду я должна быть красивой»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о важности макияжа в фигурном катании и о том, как тренер Этери Тутберидзе повлияла на ее использование косметики перед выходом на лед.

«В фигурном катании макияж — это неотъемлемая часть образа программы. Постоянно краситься начала, когда стала тренироваться у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит в том числе от того, как ты выглядишь. Я покупала разную косметику, смотрела мастер-классы в интернете и пробовала все на себе.

На соревнованиях я обычно делаю яркие и выразительные глаза — использую тушь и подводку, очень люблю выделять скулы. В жизни скорее предпочитаю натуральные оттенки, но без ярких экспериментов тоже не обходится.

Я до сих пор часто делаю макияж и волосы себе сама — это нормальная практика для фигуристов. Процесс подготовки помогает войти в образ, настроиться, прогнать программу в голове», — приводит слова Загитовой Vogue.

Ранее главный редактор Tatler заявила, что Загитова совсем не разбирается в моде.