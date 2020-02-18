Главный редактор Tatler считает, что Загитова совсем не разбирается в моде

Главный редактор издания Tatler Ксения Соловьева считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и другие лидеры российской сборной по фигурному катанию совсем не разбираются в моде.

Такое заявление она сделала после того, как Загитова в компании с Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой пришла в гости в редакцию журнала.

«Сейчас на нашей обложке в канун чемпионата мира в канадском Монреале сразу четыре чемпионки. Я была на съемке. Это обычные девочки, ведущие себя отнюдь не по-чемпионски. Совсем не разбираются в моде — хватали с вешалок платья по велению сердца, не сверяясь с бирками. Не могли простоять пять минут на каблуках — при том что коньки не снимают по восемь часов. В жизни выглядят года на три младше, чем им есть на самом деле, — ощущение, что совсем недавно они играли в куклы», — заявила Соловьева.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова, Косторная, Щербакова и Трусова снялись для мартовской обложки журнала Tatler.

Отметим, что все четыре фигуристки работают с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Ранее в интервью журналу Tatler Загитова рассказала о своих планах после окончания школы в нынешнем году.