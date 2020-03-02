Русские в Турции: «Турки по-прежнему благожелательны»
«На долю турецких СМИ возложена обязанность не нагнетать вопрос»
В минувшие выходные студентка из Татарстана Ильмира Мубинова, обучающаяся в Турции, рассказала об обстановке в Анкаре на фоне обострения отношений с Сирией. Она утверждает, что в стране безопасно, а «боевиков с автоматами» в городе она не видела. После гибели 34 турецких солдат в Идлибе в стране объявили траур. И, по словам девушки, «обстановка не хило так накалилась». Однако случаев, когда россиян якобы «закидывали камнями», не было.
Главный редактор «МК в Турции» Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом «Реального времени» отметил, что в целом отношение турецких граждан к россиянам остается ровным. И в этом есть немалая заслуга местной прессы.
Что касается осквернения христианских надгробий (в том числе выходцев из России) в Анкаре в начале февраля, это, по его словам, была локальная тема.
— Посольство России в Анкаре и Консульство РФ в Стамбуле сообщали, что в их адрес поступали какие-то угрозы, — продолжает он. — Надо обращать на них внимание. Теперь все загранучреждения Российской Федерации находятся под серьезной охраной турецких правоохранительных органов. Демонстрация перед российским диппредставительством в Стамбуле, кадры которой показывали в медиаполе, была немногочисленной — человек десять.
Перед консульством выставлены ограждения, дежурят десятки полицейских, имеется водомет.
— И в России, и в Турции все понимают, что этот конфликт не нужен. На долю средств массовой информации возложена обязанность не нагнетать вопрос — в этом отношении Турция успешно работает. Я, во всяком случае, не вижу негатива. Когда Эрдоган сказал, что поедет в Москву, ситуация резко выправилась в положительное русло. Диалог ведется, стороны пытаются друг друга понять и найти компромисс, — резюмировал Ниязбаев.
«Отношение к нам по-прежнему прекрасное»
Опрошенные «Реальным временем» другие выходцы из России не заметили агрессии к себе и своим соотечественникам со стороны турецких граждан.
Любовь Дукельская, президент Международной московской школы, сейчас находится в городе Силифке, недалеко от Сирии.
Алие Ибраимова, уроженка Крыма, сейчас живет недалеко от города Газиантеп (юго-восток Турции, недалеко от сирийской границы), учится в магистратуре одного из турецких университетов, замужем за турком. И ее, крымскую татарку и мусульманку, в семье мужа не воспринимают как россиянку, несмотря на наличие гражданства РФ.
— Когда погибли военные, во всей стране был траур, некоторые женщины плакали, — рассказывает крымчанка. — Но ни от кого я не слышала ни слова упрека в адрес России или россиян. Зато здесь много говорят о сирийцах, причем зачастую в негативном ключе. И когда узнали, что Турция открывает границу с Европой для сирийских беженцев, многие просто злорадствовали, — сообщила она нашему корреспонденту.
В другой части Турции — в городе Эдирне (Европа), тоже не замечено никакого обострения. Динара Демиркан (в девичестве Фахриева) из Башкортостана преподает английский язык.
— Нагнетание истерии больше заметила в российских СМИ и соцсетях, — замечает уфимка. — Хоть турецкий народ очень политизирован (даже за обедом могут спокойно обсуждать действия Эрдогана, международную повестку, события в Сирии), но ко мне отношение турецких граждан остается доброжелательно-ровное. Можно, конечно, возразить: это все потому, что я татарка или башкирка. Но другие мои подруги из России, в основном русские плюс мордвинка-эрзянка, тоже не жалуются. При этом все окружающие знают, что мы «русские». Во всяком случае, в нашей части страны ничего негативного к моей родине, к российским гражданам не заметила. Более того, мои ученики при случае с интересом спрашивают у меня, какие в России зимы, обычаи, кухня, народы. Насколько мне известно, в курортных местах ждут российских туристов.
Напомним, за последние недели конфликт между Турцией и сирийскими правительственными силами усилился. Противостояние в Идлибе перешло в горячую стадию. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и предложил ему оставить Анкару и Дамаск «один на один». 28 февраля в стране был объявлен траур, поскольку под обстрелом на сирийской земле погибли 34 турецких солдата.
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