Русские в Турции: «Турки по-прежнему благожелательны»

«На долю турецких СМИ возложена обязанность не нагнетать вопрос»

В минувшие выходные студентка из Татарстана Ильмира Мубинова, обучающаяся в Турции, рассказала об обстановке в Анкаре на фоне обострения отношений с Сирией. Она утверждает, что в стране безопасно, а «боевиков с автоматами» в городе она не видела. После гибели 34 турецких солдат в Идлибе в стране объявили траур. И, по словам девушки, «обстановка не хило так накалилась». Однако случаев, когда россиян якобы «закидывали камнями», не было.

Главный редактор «МК в Турции» Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом «Реального времени» отметил, что в целом отношение турецких граждан к россиянам остается ровным. И в этом есть немалая заслуга местной прессы.

— Когда есть такой накал, погибло такое количество турецких военных, это большая трагедия для народа, траур. Безусловно, это влияет на восприятие общества. Однако все зависит от того, как государство преподносит вопрос. Я заметил, что турецкая сторона старается отводить такое мнение, что гибель связана с каким-то участием России, хотя изначально были всякие заявления, резкие комментарии. Но положительный момент в том, что это не говорилось всегда и в большом объеме. Нападений на российских граждан не было, не было негативных новостей, — сообщил журналист.

Что касается осквернения христианских надгробий (в том числе выходцев из России) в Анкаре в начале февраля, это, по его словам, была локальная тема.

— Посольство России в Анкаре и Консульство РФ в Стамбуле сообщали, что в их адрес поступали какие-то угрозы, — продолжает он. — Надо обращать на них внимание. Теперь все загранучреждения Российской Федерации находятся под серьезной охраной турецких правоохранительных органов. Демонстрация перед российским диппредставительством в Стамбуле, кадры которой показывали в медиаполе, была немногочисленной — человек десять.

Перед консульством выставлены ограждения, дежурят десятки полицейских, имеется водомет.

— И в России, и в Турции все понимают, что этот конфликт не нужен. На долю средств массовой информации возложена обязанность не нагнетать вопрос — в этом отношении Турция успешно работает. Я, во всяком случае, не вижу негатива. Когда Эрдоган сказал, что поедет в Москву, ситуация резко выправилась в положительное русло. Диалог ведется, стороны пытаются друг друга понять и найти компромисс, — резюмировал Ниязбаев.

«Отношение к нам по-прежнему прекрасное»

Опрошенные «Реальным временем» другие выходцы из России не заметили агрессии к себе и своим соотечественникам со стороны турецких граждан.

Любовь Дукельская, президент Международной московской школы, сейчас находится в городе Силифке, недалеко от Сирии.

— Отношение к нам по-прежнему прекрасное. Каждый раз, как возникает такое (политический кризис между РФ и Турцией, — прим. ред.), все почему-то считают, что изменяются отношения между людьми. Это не так. Турки по-прежнему благожелательны. В стране очень много наших соотечественников. Так что добро пожаловать! — говорит она.

Алие Ибраимова, уроженка Крыма, сейчас живет недалеко от города Газиантеп (юго-восток Турции, недалеко от сирийской границы), учится в магистратуре одного из турецких университетов, замужем за турком. И ее, крымскую татарку и мусульманку, в семье мужа не воспринимают как россиянку, несмотря на наличие гражданства РФ.

— Когда погибли военные, во всей стране был траур, некоторые женщины плакали, — рассказывает крымчанка. — Но ни от кого я не слышала ни слова упрека в адрес России или россиян. Зато здесь много говорят о сирийцах, причем зачастую в негативном ключе. И когда узнали, что Турция открывает границу с Европой для сирийских беженцев, многие просто злорадствовали, — сообщила она нашему корреспонденту.

В другой части Турции — в городе Эдирне (Европа), тоже не замечено никакого обострения. Динара Демиркан (в девичестве Фахриева) из Башкортостана преподает английский язык.

— Нагнетание истерии больше заметила в российских СМИ и соцсетях, — замечает уфимка. — Хоть турецкий народ очень политизирован (даже за обедом могут спокойно обсуждать действия Эрдогана, международную повестку, события в Сирии), но ко мне отношение турецких граждан остается доброжелательно-ровное. Можно, конечно, возразить: это все потому, что я татарка или башкирка. Но другие мои подруги из России, в основном русские плюс мордвинка-эрзянка, тоже не жалуются. При этом все окружающие знают, что мы «русские». Во всяком случае, в нашей части страны ничего негативного к моей родине, к российским гражданам не заметила. Более того, мои ученики при случае с интересом спрашивают у меня, какие в России зимы, обычаи, кухня, народы. Насколько мне известно, в курортных местах ждут российских туристов.

28 февраля в стране был объявлен траур, поскольку под обстрелом на сирийской земле погибли 34 турецких солдата. Фото tccb.gov.tr

Напомним, за последние недели конфликт между Турцией и сирийскими правительственными силами усилился. Противостояние в Идлибе перешло в горячую стадию. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и предложил ему оставить Анкару и Дамаск «один на один». 28 февраля в стране был объявлен траур, поскольку под обстрелом на сирийской земле погибли 34 турецких солдата.

Тимур Рахматуллин