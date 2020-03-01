Студентка из Казани в Турции рассказала о происходящем в Анкаре

Студентка из Татарстана в Турции Ильмира Мубинова рассказала об обстановке в Анкаре на фоне обострения отношении с Сирией.

«В последнее время многие спрашивают, безопасно ли у нас. Да, безопасно. По городу не бегают боевики с автоматами», — сообщила Ильмира в своем посте в «Инстаграме».

Она уточнила, что 28 февраля в стране был объявлен траур, поскольку под обстрелом на сирийской земле погибло 34 турецких солдата.

Пр словам девушки, «обстановка не хило так накалилась». Однако случаев, когда россиян якобы «закидывали камнями» не было, отметила Мубинова.

«Вчера один из одногруппников сказал: «Ильмира, что бы не случилось, мы не станем относится к тебе предвзято. И не станем ненавидеть. Это ведь не ты отдаёшь приказы обстреливать наши части». Но видела в новостях, что были протесты у Российского Консульства. Да и заголовки газет и телепередач немного настораживают», — пишет девушка.

Напомним, за последние недели конфликт между Турцией и сирийскими правительственными силами усилился. Противостояние в Идлибе перешло в горячую стадию.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и предложил ему оставить Анкару и Дамаск «один на один».

