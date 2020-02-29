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Эрдоган предложил Путину уйти из Сирии

12:22, 29.02.2020
Эрдоган предложил Путину уйти из Сирии
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и предложил ему оставить Анкару и Дамаск «один на один».

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, за последние недели конфликт между Турцией и сирийскими правительственными силами усилился. Противостояние в Идлибе перешло в горячую стадию.

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевски высказывал «Реальному времени» свои предположения о вероятных исходах этой стадии Сирийской войны.

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