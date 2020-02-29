В Татарстане для младшеклассников разрабатывают единое меню

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

В Татарстане разрабатывают единое меню для школьников начальных классов.

«Разработано типовое примерное меню для школьников 1—4-х классов, согласованое с Роспотребнадзором. Оно ляжет в основу того меню, которое будет действовать по всей республике для обеспечения детей начальных классов бесплатным горячим питанием», — сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Меню разрабатывается с учетом пищевой ценности продуктов, необходимых для растущего организма калорий. «Мы занимаемся ревизией всех пищеблоков, чтобы к 1 сентября была 100-процентная готовность», — передает «Татар-информ» слова Асадуллиной.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в следующем учебном году обеспечат все 208 тыс. учеников начальной школы бесплатными горячими обедами.

