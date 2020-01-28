В Татарстане в новом учебном году обеспечат бесплатным питанием 208 тыс. младшеклассников

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

В Татарстане в следующем учебном году обеспечат все 208 тыс. учеников начальной школы бесплатными горячими обедами.

«В настоящее время общая стоимость бесплатного питания для учеников начальных классов рассчитывается совместно с федеральными органами. Пищеблоками обеспечены все школы, только 97 школ имеют буфеты-раздаточные, в остальных школах имеются условия для приготовления пищи», — сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Минобрнауки РТ.

На сегодняшний день 97% от общего числа младшеклассников питаются в школьных столовых горячими обедами платно. И большая часть из них есть в школе два раза в день.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил обеспечить всех детей с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. Эта мера должна стартовать уже с 1 сентября этого года в школах, где есть возможность. Остальные должны перейти на такое питание не позднее 1 сентября 2023 года.



В казанском Кремле отметили, что все школы Татарстана имеют техническую возможность организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

