Продажи «Арбидола» резко подскочили на фоне эпидемии коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» резко подскочили в последние недели. Во вторую неделю февраля они выросли на 24% по отношению к предыдущей неделе.

При этом в первую неделю февраля они также резко поднялись, пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что в конце января реклама «Арбидола» с упоминанием коронавируса появилась на радиостанциях. Напомним ФАС уже возбудила дело в отношении «Отисифарм» из-за признаков недостоверной рекламы.

В то же время Китай включил «Арбидол» в предварительный план диагностики и лечения коронавируса.