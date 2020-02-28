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Продажи «Арбидола» резко подскочили на фоне эпидемии коронавируса

10:46, 28.02.2020
Продажи «Арбидола» резко подскочили на фоне эпидемии коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» резко подскочили в последние недели. Во вторую неделю февраля они выросли на 24% по отношению к предыдущей неделе.

При этом в первую неделю февраля они также резко поднялись, пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что в конце января реклама «Арбидола» с упоминанием коронавируса появилась на радиостанциях. Напомним ФАС уже возбудила дело в отношении «Отисифарм» из-за признаков недостоверной рекламы.

В то же время Китай включил «Арбидол» в предварительный план диагностики и лечения коронавируса.

ОбществоМедицинаБизнесРозничная торговля
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