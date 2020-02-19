Китай признал лекарством от коронавируса «Арбидол»

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Китай включил «Арбидол» в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения коронавируса. Таим образом лекарство признано Минздравом КНР.

В документ впервые включены рекомендации противовирусных препаратов пишет The Bell. Кроме «Арбидола» в списке указаны хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном либо лопинавиром/ритонавиром.

Впервые о возможной эффективности «Арбидола» против коронавируса заявила советник национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолог Ли Ланьцзюань. По ее данным, предварительные тесты показали, что препарат может эффективно препятствовать развитию вируса. Однако официального подтверждения эффективности «Арбидола» при лечении коронавируса нет, сказано во временных методических рекомендациях российского Минздрава.

Напомним, накануне правительство запретило китайцам въезд на территорию России. Причиной послужила эпидемия коронавируса, развернувшаяся в Китае.