Против производителя «Арбидола» завели дело из-за рекламы о лечение коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя «Арбидола» — компании «Отисифарм» - из-за подозрения в недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа.

Дело будет рассмотрено 10 марта, говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Как пояснили в ведомстве, в инструкции препарата говорится о том, что он может помочь при борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что лекарство может использоваться для предотвращения или лечения нового коронавируса, требует дополнительной оценки.

Тем временем Китай включил «Арбидол» в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения коронавируса. Таким образом, лекарство признано Минздравом КНР.